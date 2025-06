Il Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini conclude la sua annata lionistica con il “Passaggio della Campana”

E’ stato un anno molto impegnativo quello del Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini , grazie ai numerosi Services e alle Attività portati a termine nell’annata lionistica, chiusa ufficialmente il 22 giugno con la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” , ossia il passaggio dal Presidente uscente Adelio Dal Mas al nuovo Presidente di Club 2025-26 Simonetta Di Camillo.

Al saluto al Presidente uscente hanno preso parte oltre 100 persone , fra soci ed amici del club, rappresentanti delle cariche della Zona 4A e della Quarta Circoscrizione Lions.

Il Presidente Dal Mas ha ricordato le attività che hanno coinvolto tutte le scuole del territorio con le prestigiose premiazioni del concorso internazionale “Un Poster per la Pace” alla presenza di Sindaci e Dirigenti Scolastici , il service “Kairos- integrazione al contrario” presso la Scuola Primaria di Manziana , lo screening “Ambliopia” nelle scuole dell’Infanzia del territorio braccianese e il ricordo gioioso della “Festa del 2 giugno” con lo sventolio delle bandiere italiane per gli alunni più piccoli curato, come sempre, dal Socio Bruno Riscaldati.

Non meno importanti i services nella prevenzione del diabete con uno screening gratuito svolto per la prima volta all’interno del Centro Commerciale Bracciano a cura del Dott. Giacomo Marchetti ;e ancora il service sui tumori in età giovanile con il “Progetto Martina” e le manovre salvavita nel Progetto “ Viva Sofia” presso la Scuola Superiore “Salvo D’Acquisto” di Castel Giuliano.

La Raccolta occhiali Usati che ha raggiunto il numero di 831 paia di occhiali spediti al centro Lions per il recupero e la sistemazione prima della distribuzione e dei Medicinali non scaduti , donati poi ai centri raccolta specializzati, curati dalle Socie e dai Soci incaricati della raccolta e spedizione dei numerossissimi pacchi.

Sul piano delle iniziative culturali il Club ha curato la presentazione di un libro sulla storia della Chiesa Collegiata di Bracciano , una interessante pubblicazione a cura della Direttrice del Museo Civico di Bracciano, Arch. Cecilia Sodano , sponsorizzata dal Club unitamente al Comune di Bracciano.

Come sempre il Passaggio della Campana è l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato con importanti donazioni di materiali ed alimenti, mettendo a disposizione il loro tempo nella vicinanza alle Comunità locali e ai Centri di supporto alla disabilità , mentre altri service di riconoscimento o celebrazione sono stati rivolti alle realtà civili e militari del territorio sabatino,