RIAPRE L’ARENA PALMA DI TREVIGNANO ROMANO!

Venerdì 27 giugno dalle 19.30 festa d’inaugurazione a ingresso gratuito

Sta per tornare uno dei luoghi più amati delle estati sul lago: l’Arena Palma riapre le sue porte per una nuova stagione di cinema, musica e tramonti indimenticabili.

Inauguriamo venerdì 27 giugno con una serata imperdibile: una grande festa a ingresso gratuito e un cult senza tempo – The Blues Brothers di John Landis – proiettato in versione restaurata sotto le stelle.

Prima del film scaldiamo l’atmosfera con un aperitivo musicale firmato DJ QL e la sua travolgente Swing & Blues Session.

Sabato 28 giugno è la volta di una proiezione-evento: Come Gocce d’Acqua, alla presenza del regista Stefano Chiantini e dei due attori protagonisti il grande Edoardo Pesce e la bravissima esordiente Sara Silvestro.

La serata si apre in musica con un duo speciale: Marta Capponi (voce) ed Emiliano Caroselli (batteria) reinterpretano i grandi classici della musica italiana. Domenica 29 giugno un appuntamento per tutta la famiglia con Elio, il nuovo emozionante film d’animazione firmato Disney-Pixar. Un’occasione perfetta per vivere una serata magica con i più piccoli.

E ovviamente, che estate sarebbe senza un buon aperitivo al tramonto?

Ogni sera vi aspettano proposte gustose da parte di alcuni dei migliori produttori locali per un bell’apericena con vista lago.

Apertura e aperitivi : dalle ore 19.30

Inizio proiezioni : alle ore 21.30



Info e prevendite: www.cinemapalma.com