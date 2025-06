“Un’Estate in Musica” alla Necropoli della Banditaccia a Cerveteri: sabato concerto per solo pianoforte

Appuntamento alle ore 21:00 con il Maestro Daniele Adornetto, da Mozart a Brahms a Schumann. Ingresso con biglietto, in apertura un piacevole brindisi di benvenuto

Alla Necropoli Etrusca della Banditaccia secondo appuntamento con “Un’Estate in Musica”, la rassegna di concerti estivi organizzata dal Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia insieme all’Assessorato alla Tutela e Promozione del Sito Unesco del Comune di Cerveteri.

Dopo il successo di pubblico riscontrato nella serata inaugurale con il “Giampaolo Ascolese Trio”, sabato 28 giugno una serata dedicata alla musica classica, con un repertorio che spazierà da Mozart a Brahms a Schumann.

Ad esibirsi, il Maestro Daniele Adornetto, pianista romano, apprezzato per le numerose e prestigiose collaborazioni a livello teatrale con artisti del calibro di Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà e Amanda Sandrelli. Una carriera lunga e di spessore quella del Maestro Adornetto, che lo ha visto esibirsi nei teatri e nelle rassegne più prestigiose d’Italia e del Sud America, in Brasile soprattutto, dove ha tenuto due lunghe tournée nel 1997 e nel 1998.

L’appuntamento è per le ore 21:00 e il concerto prevede il pagamento di un biglietto di ingresso di 12euro, comprensivo anche di un piccolo brindisi di benvenuto. Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 3478325416 oppure una e-mail all’indirizzo di posta elettronica concertiallanecropoli@gmail.com

“Una rassegna di qualità, di spessore, con artisti con una carriera straordinaria alle spalle, pronti ad esibirsi all’interno di una cornice unica, suggestiva, come quella della Necropoli Etrusca della Banditaccia – ha dichiarato l’Assessore alla Tutela e Promozione del Sito Unesco del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – dopo il sold-out del primo appuntamento, questo fine settimana si cambia repertorio musicale, ma sarà comunque una serata che tutti gli appassionati di musica non potranno perdersi. Il terzo appuntamento con ‘Un’Estate in Musica’ è invece fissato per sabato 5 luglio, sempre alle ore 21:00, con un concerto per flauto e pianoforte”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore Battafarano – ci tengo a ringraziare il Direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellelli, sempre estremamente disponibile e attento alle esigenze e alle necessità del nostro sito Unesco e il Maestro Giacomo Bellucci dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, una realtà artistica e musicale di grande prestigio del nostro territorio e con il quale c’è sempre una proficua e importante collaborazione”.