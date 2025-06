Campo di Mare dà il via all’estate: sport acquatici, sicurezza e tradizione nautica

È ufficialmente partita la stagione estiva a Campo di Mare. Sabato mattina, sulla spiaggia della frazione costiera di Cerveteri, si è svolta l’inaugurazione delle attività promosse dalla Asd Marina di Cerveteri e dall’Associazione Nautica Campo di Mare, due realtà storiche che, anche quest’anno, animeranno l’estate con sport, iniziative sociali e promozione del territorio.

“Una mattinata speciale – ha dichiarato il Sindaco Gubetti – che segna l’inizio di un’estate di sport, salute e benessere. La Asd Marina di Cerveteri sarà protagonista per il terzo anno consecutivo, mentre l’Associazione Nautica è da 57 anni un punto di riferimento per il nostro mare e la nostra comunità”.

L’avvio della giornata ha visto la partecipazione di numerosi sportivi, adulti e bambini, che si sono cimentati nelle attività in mare con le tavole da Sup. L’area dedicata agli sport acquatici, fortemente voluta dall’Amministrazione, rappresenta un punto di incontro e benessere psicofisico, oltre che una proposta turistica alternativa e sostenibile.

“Vedere la spiaggia e lo specchio d’acqua così affollati è stata la conferma di quanto questa iniziativa sia valida e apprezzata – ha aggiunto Gubetti – Roberta Mariani, presidente della Asd Marina di Cerveteri, insieme a uno staff di alto livello tra cui la campionessa italiana di surf Marta Begalli e la campionessa mondiale di Supfit Cecilia Pampinella, ha già pronte tantissime attività per l’estate”.

Presenti all’evento il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, il Vicesindaco Riccardo Ferri, gli assessori Manuele Parroccini e Federica Battafarano, il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia e i consiglieri Anna Mastrandrea, Arianna Mensurati e Federico Salamone. Presente anche il Primo Maresciallo Cristian Vitale, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli.

Uno degli aspetti più significativi della giornata è stato anche l’avvio del servizio di salvataggio lungo le spiagge libere, frutto di un lavoro sinergico tra il Comune di Cerveteri e la Capitaneria di Porto – Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli. A partire da giovedì 26 giugno, tre bagnini saranno in servizio tutti i giorni, per l’intera giornata, fino alla fine di agosto, presidiando i tratti più frequentati.

“Abbiamo voluto fortemente garantire questo servizio – ha spiegato il Sindaco – e lo abbiamo fatto destinando risorse economiche significative per la sicurezza dei bagnanti. Un’iniziativa non obbligatoria, ma realizzata grazie alla collaborazione con la Capitaneria e alla sensibilità condivisa sull’importanza della prevenzione e della tutela della vita in mare.

Tre torrette di avvistamento che saranno presidiate dai nostri bagnini dotati di tutte le attrezzature necessarie per il controllo della spiaggia e gli eventuali interventi di soccorso. Rendere le nostre spiagge sempre più sicure per garantire un’estate serena ai nostri bagnanti, questo l’obiettivo”.

La giornata si è conclusa con la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera presso la sede dell’Associazione Nautica Campo di Mare, che quest’anno celebra il suo 57esimo anno di attività. Un momento simbolico, denso di emozione e partecipazione, che ha voluto anche ricordare alcuni soci storici dell’associazione che purtroppo ci hanno lasciato: il Ministro Gerardo Bianco, il dott. Giorgio Molinari e Alvaro Ciucci.

“Persone straordinarie – ha sottolineato il Sindaco Gubetti – alle quali ero personalmente legata da un rapporto di reciproca stima e affetto. Figure che hanno lasciato un segno profondo nella vita dell’associazione e nella nostra comunità”.

“Al Presidente Celso Caferri, amico e persona di grande valore, e a tutto il direttivo dell’Associazione Nautica, rivolgo i miei migliori auguri – ha concluso – loro sono una vera istituzione per la nostra città. Con amore per il territorio e attenzione ai valori dello sport e dell’ambiente, sono un punto di riferimento anche per le nuove generazioni. Con l’inizio ufficiale della stagione, Campo di Mare si prepara così ad accogliere residenti, turisti e appassionati del mare per un’estate all’insegna dello sport, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente”.