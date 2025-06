Premiazione in Comune per Bracciano Basket vincitrice di due titoli regionali: U19 e U17 

Nella sala consiliare di Bracciano il Sindaco Marco Crocicchi ha ricevuto Luciano Cioce, presidente dell’ASD Bracciano Basket, insieme alle squadre under 19 e Under 17 vincitrici entrambi del titolo di categoria (campioni regionali) e della squadra vincitrice del titolo CSI riservato alla categoria Juniores Provinciale (under 18).

Alla presenza del presidente della FIP-Comitato Regionale Lazio, Lorenzo Fontana, del vice presidente del Centro Sportivo Italiano di Roma, Alessandro Pellas, e di una nutrita presenza di genitori emozionati e festanti, sono stati consegnati i trofei e le medaglie ai ragazzi vincitori dei tre titoli in un finale di stagione davvero esaltante. Con l’occasione presente anche il capitano del gruppo Esordienti (under 12) che la settimana scorsa si sono aggiudicati la 34^ edizione del Trofeo Ministars di Roseto degli Abruzzi, quasi per arricchire un palmares davvero unico per una sola stagione sportiva.

Al di la delle vittorie e dei premi ricevuti, il Sindaco e tutte le autorità presenti hanno voluto evidenziare l’importanza dello sport quale elemento di condivisione e senso di appartenenza, che oltre ad incoraggiare lo sviluppo di competenze importanti, favorisce il benessere mentale e fisico.

Dopo le consuete foto di gruppo, Luciano Cioce, emozionato e raggiante, ha voluto esprimere la grande soddisfazione per l’invito ricevuto e la gradita presenza di autorità, chiosando come sua consuetudine pensando subito alle cose da fare e riferendo che la società è già proiettata a programmare la prossima stagione sportiva archiviando i recenti successi dai quali ricevere comunque linfa vitale per mantenere alto l’entusiasmo ma con umiltà e rinnovata voglia di lavorare in palestra.

La squadra di coach Laterza subentrato durante la stagione a coach Arisi costretto a lasciare per impegni lavorativi, si aggiudica il titolo di Campione regionale di categoria Under 19.

Dopo una semifinale al cardiopalma che ha visto Bracciano superare il team di Sabaudia con il risultato di 74-71 dts, la finale paradossalmente scorre più tranquilla e la formazione lacustre si impone sul Cisterna di Latina per 84-60 in una gara giocata bene da entrambe le squadre ma decisa di fatto dall’alta percentuale di realizzazione sul tiro da 3punti di Bracciano, grazie ai quali il distacco tra le due squadre non si è mai ridotto nonostante lo sforzo profuso dal team di latina.

Grande soddisfazione in casa Bracciano, con lo staff tecnico sempre attento alla crescita tecnica e umana dei suoi giovani alcuni dei quali già protagonisti nel campionato di serie “C” unica.

Imitando i compagni più grandi, anche i ragazzi dell’U17 Silver si sono assicurati il titolo di campioni regionali di categoria, battendo in finale la mai doma Olimpia Roma con il risultato 76-74. La squadra di Cioce e Pasquali in semifinale aveva superato il Guidonia con il punteggio di 83-78 dts in una gara difficile ma corretta e ben giocata da entrambe le squadre. Un grande risultato dunque che chiude un percorso tecnico iniziato lo scorso anno con la conquista della finale, poi persa per differenza canestri, e proseguito in questa stagione dove i ragazzi di Bracciano hanno ottenuto 23 vittorie su altrettante gare