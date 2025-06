RICORRENZA 2 GIUGNO NELLE SCUOLE MATERNE DI BRACCIANO – VIA PASQUALETTI

Il 30 maggio Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini e le Scuole

dell’Infanzia di Via Pasqualetti che fanno parte degli Istituti Comprensivi S.G. Bosco di

Bracciano e T. Silvestri di Trevignano Romano, hanno commemorato ( in anticipo per

motivi organizzativi) il 79° anniversario della Repubblica italiana.

Gli alunni hanno costituito un lungo corteo che ha sfilato dalle aule ai giardini interni

preceduti dalle bandiere nazionale ed europea recate da una Socia Lions e da una

Maestra ed accompagnati dall’Inno del Piave.

Il Lions Bruno Riscaldati ha intrattenuto gli alunni ( da 3 a 6 anni di età), che avevano in

mano e sventolavano bandierine tricolori, sul significato della manifestazione con parole

appropriate alla loro fresca età sottolineando l’avvento di un’ epoca nuova per l’Italia, la

Repubblica, più libera e aperta alla giustizia e pace dopo periodi “brutti” e lutti. Ha invitato

poi gli stessi ad onorare i fratelli italiani che si sono sacrificati per noi combattendo dure

battaglie contro gli oppressori.

Ha poi preso la parola il Sindaco di Bracciano, Ing. Marco Crocicchi, che brillantemente ha

illustro l’evento glorioso di 79 anni fa, in cui il popolo italiano, sceglieva un nuova forma di

regole più libere e giuste. Anche lui ha ricordato il sacrificio dei nostri progenitori per

questa felice conquista ed invitato gli alunni a lottare per conservarle ed amarle tali

conquiste, soprattutto la pace per l’Italia e per tutti i popoli del mondo.

L’ Inno d’Italia, cantato con commovente ardore dai ragazzi, ha concluso la cerimonia.

E’ stata una bella manifestazione, curata da parte delle Maestre con serio impegno

coordinate dalla Professoressa Nadia Toccaceli.

Bruno Riscaldati