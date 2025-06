Bracciano torna alle atmosfere medioevali con la festa Arti e Mestieri, arrivata alla sua decima edizione. La manifestazione si è aperta sabato 7 giugno e proseguirà domenica 8 giugno. Tra i momenti più attesi il corteo dei figuranti in costume, che è partito alle 17.00 da Piazza IV Novembre ed è disceso lungo via Principe di Napoli, per arrivare nel cuore del Rione Monti. Qua tra la piazza del Castello e via della Arazzeria dame, spadaccini e saltimbanchi hanno intrattenuti il numeroso pubblico già presente nonostante il caldo. A portare nelle atmosfere della Bracciano che fu anche punti ristoro, con menù a tema. Oggi domenica 8 giugno la manifestazione prosegue con un ricco numero di appuntamenti: si inizia alle 11.30 con la gara del tiro del ferro di cavallo per bambini; alle 16.00, viabilità momentanramente modificata dai numerosi agenti della Polizia Locale in strada per consentire il passaggio di una nutrita sfilata in costume d’epoca, che si snoderà da Piazza IV Novembre fino al Centro Storico. Alle 17.00 a richiamare il pubblico in piazza saranno gli Sbandieratori con il loro spettacolo, che sarà replicato alle 21.00. Dalle 19.00 sarà aperto lo stand gastronomico. L’evento è organizzato dalla Compagnia Del Castello con Il Rione Monti e il Comune di Bracciano.

Cinzia Orlandi