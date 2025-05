Ladispoli. Al Di Vittorio gli incontri di orientamento al lavoro

Continuano all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” le iniziative e le attività di orientamento in uscita. Grazie al coordinamento della professoressa Marta Sottile, Docente di Francese e Tutor, l’8 e il 22 maggio si sono svolti due incontri con Andrea Barbuscia, Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Roma e Federica Santoro, Delegata del Consiglio provinciale di Roma per il Progetto GenL. “L’obiettivo – ha spiegato la professoressa Sottile – è quello di completare un percorso a largo raggio che, nel corso dell’anno, ha presentato le diverse possibilità che si aprono dopo il conseguimento del diploma. Essendo il nostro un Istituto sia Tecnico sia Professionale, abbiamo ritenuto indispensabile promuovere una conoscenza più approfondita del mondo del lavoro, anche in relazione agli aspetti contrattualistici e normativi. Troppo spesso, infatti, gli studenti si trovano ad affrontare il mercato occupazionale senza la necessaria consapevolezza. Ringraziamo dunque il Presidente Barbuscia e la Delegata Santoro per averci aiutato a spiegare la complessità e la varietà dei rapporti di lavoro, ma anche l’importanza di un approccio etico al mondo delle professioni”.

Andrea Barbuscia e Federica Santoro, nel corso dei due incontri che hanno coinvolto numerose classi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, hanno descritto agli allievi le attività e le funzioni dei Consulenti del Lavoro, presentando anche GenL, il game in sette sessioni pensato per avvicinare gli studenti al tema della legalità e al rapporto fra lavoro ed etica. “Il Progetto GenL nasce nel 2019 insieme all’iniziativa “Lavoriamo per la Legalità” – è stato spiegato – da un’idea del Consiglio Nazionale dell’Ordine e della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in collaborazione con i Consigli provinciali dell’Ordine, per creare un ponte tra studenti e mondo del lavoro, riflettendo sull’importanza della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, con lo scopo di promuovere la cultura legata ai diritti e ai doveri di lavoratori e datori di lavoro”.

Molti gli argomenti al centro del percorso: redazione di un curriculum, caratteristiche dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, differenza tra le varie tipologie di contratto, mansioni e inquadramento professionale, tirocini e apprendistato, sicurezza, orari, ferie, tutele. “L’incardinamento di un soggetto nel mercato del lavoro, soprattutto se giovane e inesperto – ha aggiunto la professoressa Sottile – rappresenta una fase delicata e decisiva nella vita di ciascuno. Ci auguriamo che queste giornate siano state utili per aiutare i nostri allievi a scegliere con consapevolezza, non dimenticando di tutelare i propri diritti. In un mercato del lavoro sempre più competitivo e complesso. La conoscenza di tutti gli aspetti normativi e giuridici legati allo svolgimento di un’attività professionale si rivela una competenza sempre più strategica”.