Cerveteri. Eletto il Direttivo della Consulta dei cittadini con disabilità

Questa mattina, 7 maggio 2025, si è tenuta, nell’Aula Consiliare del Granarone, la prima assemblea della Consulta cittadina permanente per le politiche a favore delle persone e delle famiglie con disabilità. L’assemblea ha provveduto ad assolvere al primo atto ufficiale della Consulta, eleggendo il primo Direttivo della Consulta. Sono stati eletti: Giuseppe Mele, Michele Gallina, Noemi Crimi, Mauro Capasso, Monia Dolgan, Roberta Arseni, Roberta Bodecchi, Roberto Lucia, Dalila Sahnoune, Katia Blasi e Cinzia Ciammaruchi. Il prossimo passo sarà l’elezione del presidente e del vicepresidente.

Erano presenti il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, il dirigente Emiliano Magnosi, la responsabile dei Servizi Sociali Giorgia Medori, la consigliera comunale e membro della Commissione Politiche Sociali, Antonella Di Cola. Tra il pubblico vi erano il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Travaglia, il Consigliere comunale, Enrico Alessandrini. Presente anche il Capo di Gabinetto Francesca Appetiti, che affianca il Sindaco nelle tematiche legate alle Politiche Sociali.

Il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti nell’augurare a tutti buon lavoro, ha ringraziato i cittadini che, iscrivendosi alla Consulta, si stanno impegnando e rendono un prezioso servizio alla comunità; ha ringraziato, altresì, i componenti della Commissione consiliare Sanità, assistenza, Servizi Sociali e Protezione Civile e la presidente, consigliera Adele Prosperi, per il lavoro svolto all’interno della Commissione; ha espresso il suo orgoglio per essere sindaco di questa cittadina che si dimostra capace di fare rete e di mettersi a disposizione del prossimo. Ha rinnovato l’impegno di essere sempre al fianco di tutti per ogni necessità o richiesta di approfondimenti.

“La Consulta è uno strumento importante, perché punta a coinvolgere in maniera attiva le famiglie e le persone che ogni giorno vivono con una disabilità in casa o che indipendentemente da questo, si impegnano in maniera attiva nel campo delle politiche sociali…” – ha dichiarato il sindaco Gubetti. E proseguendo:

“Obiettivo della Consulta è promuovere iniziative di supporto a quanti sono in condizioni di disagio psicofisico e svantaggio sociale e difendere diritti e doveri dei cittadini con disabilità. La Consulta può promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, rilevazioni di competenza senza alcun onere per l’Amministrazione… Quella tenutasi oggi è solamente la prima riunione e le adesioni sono sempre aperte: possono iscriversi genitori o famigliari di persone con disabilità residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore. Invito quindi, chiunque sia interessato, a presentare formale adesione”.

Anna Maria Onelli

(foto acquisite dall’amministrazione di Cerveteri)