Bracciano. Al liceo Vian, conferenza dagli applausi scroscianti e attenzione partecipata di 300 adolescenti

Nell’aula Magna del liceo Vian, il 14 aprile 2025, la dirigente scolastica Francesca De Luca ha introdotto la conferenza “INSIEME AD ANDREA. Per dire no al bullismo e cyberbullismo”. Ha presentato, alle classi prime e seconde, due relatori d’eccezione: il sovrintendente della Polizia di Stato Emilio Farascioni e Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena. L’esperienza trentennale del primo al servizio della polizia postale, lo ha reso ottimo conoscitore di storie vissute, storie di dolore e di problemi derivanti da internet e dai social. Ha raccontato in modo coinvolgente come se fosse “l’amico di tutti”, le conseguenze derivanti da post pubblicati senza la necessaria consapevolezza. Le sue parole sono arrivate dirette e chiare alla testa e al cuore degli adolescenti in sala che lo hanno ripetutamente applaudito. Teresa Manes ha descritto, con grande decoro e dignità, l’esperienza di dolore vissuta come mamma. Aveva appena compiuto 15 anni suo figlio Andrea quando, togliendosi la vita, divenne oggetto di cronaca nazionale. Cosa poteva essere accaduto? Che Andrea fosse oggetto di insulti omofobi su una pagina Fb, la mamma Manes, lo ha scoperto troppo tardi. Andrea era stato etichettato dai compagni come “il ragazzo dai pantaloni rosa” ma non si era mai confidato con lei, del resto gli adolescenti funzionano così, si confrontano solo con i pari. Infatti, aveva rivelato a due amici il suo disagio e il suo primo tentativo andato a vuoto di togliersi la vita, ma questi hanno scelto di “non fare la spia”. Tutti siamo usciti dall’incontro con una consapevolezza più adulta sull’uso dei social, sulla negatività dei pregiudizi, sul valore dell’autocritica e sul diritto di tutti, anche dei taciturni, ad essere difesi. Il messaggio dei relatori è stato chiaro: siate complici, rimanete uniti e proteggetevi l’un l’altro, rincorrete i vostri sogni senza farvi tagliare le ali da qualcuno; apprezziamoci come siamo perché c’è anche il bello dell’alterità. Le loro parole efficaci, l’attenzione massima egli interventi degli alunni, l’esortazione dell’assessore M. Guitarrini, dei docenti C. Luciotto e G. Tessiture, la sensibilità della dirigente F. De Luca che ha chiuso la conferenza ricordando agli allievi “La porta della presidenza è sempre aperta”, sono stati elementi preziosi che hanno caratterizzato l’efficacia di questo incontro. La dirigente ha ringraziato i rappresentanti istituzionali intervenuti: G. Sala, presidente del consiglio comunale di Bracciano e l’assessore M.Guitarrini, l’assessore R. Micheli di Manziana, il presidente G. Furgiuele e la redattrice del giornale L’agone, i referenti del team bullismo per l’I. C. di Manziana e l’I.I.S. Luca Paciolo di Bracciano.

