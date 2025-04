Gli allievi dell’alberghiero di Ladispoli al Bioparco di Roma

E’ il più antico giardino zoologico d’Italia. Al suo interno vivono circa 1200 animali di 150 specie diverse tra mammiferi, rettili e uccelli. La superficie complessiva raggiunge i 155.480 mq: è una lezione diversa quella che si è svolta per gli studenti della 2^ B dell’Alberghiero di Ladispoli al Bioparco di Roma martedì 29 aprile.

Accompagnati dalla Prof.ssa Margherita Ferrazza, Docente di Lettere dell’Istituto di via Federici, gli allievi hanno percorso i viali dell’immenso parco della Capitale sostando nelle diverse aree, negli spazi culturali, espositivi e didattici.

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile prevede percorsi di educazione ambientale e di sensibilizzazione sui temi della tutela degli ecosistemi e della transizione ecologica – ha sottolineato la Prof.ssa Ferrazza – ma spesso nel fare lezione in aula si rischia l’astrazione perché le pagine di un manuale di Biologia o di Educazione civica a volte non bastano. L’esperienza diretta è irrinunciabile e insostituibile. Oltretutto gli studenti non raramente dimostrano le loro migliori attitudini e qualità proprio nello svolgimento di attività extra moenia. Eravamo già venuti al Bioparco di Roma e torneremo ancora perché solo integrando la didattica tradizionale con l’apprendimento “sul campo” è possibile raggiungere il traguardo del successo formativo”. “La giornata di oggi è stata importantissima per sensibilizzare gli allievi in relazione al rispetto e alla salvaguardia della natura come bene comune e patrimonio intangibile dell’umanità. – ha concluso la Prof.ssa Ferrazza – Continueremo a riflettere e discutere in classe sul tema centrale del rapporto fra individui, società ed ecosistema”.