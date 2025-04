Alessandro Anzini, nominato vice responsabile regionale del Lazio del Dipartimento Pensionati di Fratelli D’Italia

Riceviamo e pubblichiamo

“È con grande onore e privilegio che annuncio la mia nomina a Vice Responsabile Regionale del Lazio del Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia” – queste le prime parole di Alessandro Anzini appena ricevuta la nomina.

“Questo ruolo rappresenta non solo un’importante opportunità, ma anche una grande responsabilità, e sono determinato a svolgerlo con consapevolezza, impegno e lealtà.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento al responsabile nazionale del Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia, Cav. Valfredo Porega, per la fiducia accordatami, e a tutti i responsabili regionali che mi hanno sostenuto in questo percorso. Il loro supporto è fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono e lavorare insieme per il bene dei nostri pensionati.

Mi impegnerò a rappresentare le istanze e le esigenze di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita al lavoro e alla costruzione della nostra società, a sostenere la crescita delle rappresentanze portando sui territori incontri ed iniziative di ascolto. Sono convinto che, collaborando con passione e dedizione, potremo realizzare progetti significativi e migliorare la qualità della vita dei nostri pensionati.

Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno creduto in me – conclude Alessandro Anzini – e sono pronto a iniziare questo nuovo capitolo al servizio dei territori e delle comunità regionali del Lazio”.