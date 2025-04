Roma celebra i suoi 2778 anni nel giorno di Pasquetta, diversi gli eventi nella capitale

Roma, la città eterna ricca di fascino, storia e tradizione, è pronta a festeggiare il suo 2778esimo compleanno. Una città che fa sempre parlare di se anche per la sua nascita. Infatti, la leggenda racconta che Romolo il primo re di Roma, fondò la città dopo aver ucciso il fratello gemello Remo. Storici e archeologi, però, hanno dato una spiegazione un po’ diversa. La città probabilmente si è formata per “sinecismo”, cioè per l’unificazione progressiva dei villaggi sparsi sui colli (Palatino, Campidoglio, Aventino, ecc.) della zona. Roma quindi non è nata, in un singolo giorno, ma passando per un processo più lungo. E’ anche vero che i ritrovamenti archeologici dimostrano che alcuni elementi del mito sono basati su fatti reali, per esempio la prima cinta muraria è stata effettivamente costruita nell’VIII secolo.

Ad ogni modo, la data di nascita di Roma è stata affermata per la prima volta da Marco Terenzio Varrone, un erudito del I secolo a.C.. Varrone, basandosi sulle ricerche di un altro studioso, Lucio Taruzio Firmano ne dedusse che la città era nata in una data che noi oggi, con il nostro calendario, identifichiamo con il 21 aprile 753 a.C..

Oggi però non si celebra solo il compleanno di Roma, ma anche Pasquetta quindi una doppia festa che vede nella capitale diversi appuntamenti tra cui l’evento “Roma,città del fuoco” che è il titolo della XXV edizione del natale di Roma organizzato dal “Gruppo Storico Romano” iniziato sabato 19 aprile e che culminerà nella giornata di oggi 21 aprile. In pratica sarà celebrato il fuoco distruttore, che avvolse la città nell’incendio del 64 d.C.. Il fuoco sacro, che ardeva nel tempio di Vesta, custode dell’eternità di Roma, il fuoco rigeneratore, simbolo della rinascita, della potenza e della gloria immortale dell’Urbe. Gli eventi si svolgeranno tra Circo Massimo, Fori Imperiali e Pantheon. Altra iniziativa importante è quella dei musei civici che saranno aperti al pubblico gratuitamente. Ci saranno poi iniziative varie dedicate anche ai bambini che possono essere consultate online.

Claudia Reale

Redattrice L’agone