Dalle Regioni in arrivo nuovi incentivi a sostegno del comparto agro-zootecnico

In questi giorni Campania, Puglia, Emilia-Romagna e Sardegna hanno divulgato, tramite i canali ufficiali, diverse novità relative agli ultimi impegni presi per sostenere il settore agricolo e zootecnico. Di seguito i dettagli.

Regione Campania: bandi per promuovere prodotti di qualità, agricoltura sociale e ammodernamento macchinari agricoli

Con DRD n. 187 del 4 aprile 2025 è stato approvato il Bando relativo all’Intervento SRG10 del CSR Campania. Con successivo avviso verrà comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile scaricare la domanda di sostegno in modalità informatica, secondo gli standard utilizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) per la presentazione della stessa. La data ultima per la presentazione sul portale SIAN delle istanze è fissata alle ore 16.00 del 30 maggio 2025, tutti i dettagli sono disponibili QUI! Tra le altre novità di questi giorni troviamo poi, per la misura inerente “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” la possibilità di scaricare la domanda di sostegno in modalità informatica, secondo gli standard utilizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e l’indicazione che il termine per il rilascio delle istanze è fissato alle ore 16.00 del 12 maggio 2025. Per quanto riguarda gli investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo, è stato prorogato alle ore 16.00 del 9 maggio 2025 il termine per la presentazione delle domande di sostegno. Infine, in merito alla misura “Ammodernamento dei macchinari agricoli”, la Regione comunica che, prima della presentazione della domanda di pagamento, le attrezzature acquistate devono essere registrate all’interno della sezione “Mezzi di produzione” del fascicolo aziendale. In alternativa a tale adempimento, per il buon esito della pratica, il beneficiario può trasmettere, in allegato alla domanda di pagamento, il registro IVA acquisti ove sono annotati i giustificativi di spesa portati in rendicontazione.

Regione Puglia: approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per i giovani agricoltori

La Regione Puglia, nell’ambito della misura 6 del PSR 2014 – 2022, ha attivato la Sottomisura 6.1 per favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura. Nella Determinazione Dirigenziale, pubblicata in questi giorni, vengono definiti dettagliatamente i requisiti dai accesso per i beneficiari, le modalità di insediamento, gli impegni ed obblighi, modalità e tempi per la presentazione degli impegni, istruttoria tecnico-amministrativa ed erogazione del sostegno. Tutti gli approfondimenti sono disponibili QUI!

Regione Emilia-Romagna: in arrivo gli indennizzi per gli eventi alluvionali

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la declaratoria di eccezionalità relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024, provocando danni ingenti a edifici pubblici, abitazioni civili e imprese agricole. Si tratta di un passaggio formale necessario per l’attivazione degli indennizzi statali del Fondo di solidarietà nazionale, previsti dal Decreto Legislativo n. 102/2004 per i danni non assicurabili – relativi a strutture aziendali, macchinari, scorte e terreni – a favore delle imprese agricole. Il provvedimento interessa le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Le imprese agricole danneggiate possono presentare domanda di indennizzo al ministero dell’Agricoltura entro il 22 maggio 2025 solo per i danni non rientranti nelle assicurazioni agevolate e dai fondi mutualistici normati dal Piano di gestione dei rischi del 2024, approvato dal Ministero dell’Agricoltura. Per maggiori dettagli clicca QUI!

Regione Sardegna: 500 mila euro di economie per promuovere la partecipazione ad eventi zootecnici

La Regione Sardegna annuncia che i fondi residui di Agris per l’annualità 2022, potranno essere utilizzati per la realizzazione delle manifestazioni di promozione legate al settore zootecnico che si svolgono annualmente nei Comuni di Macomer (8 – 10 maggio), Arborea (30 aprile – 1° maggio) e Ozieri (12 e 13 aprile) e Ollastra (25 aprile). Le risorse trasferite potranno essere utilizzate dall’Associazione Allevatori della Regione Sardegna anche per le attività fino ad oggi realizzate dai comuni, destinatari di specifici stanziamenti. Per quanto riguarda la manifestazione di Ozieri è possibile il coinvolgimento dell’Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) e l’organizzazione delle manifestazioni mediante l’utilizzo, nel contempo, del finanziamento in favore del Comune della legge regionale del 2023 e dei fondi provenienti dalla legge regionale del 2022. Ulteriori informazioni QUI!