Regione Lazio. Sanità: inaugurato il nuovo Laboratorio di Analisi dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma

l Presidente Rocca: «Un investimento di 317mila euro che permetterà di eseguire due milioni di test all’anno, grazie a tecnologie all’avanguardia. Questa è una sanità in via di guarigione»

Il nuovo laboratorio Corelab di Patologia Clinica è stato inaugurato oggi al presidio ospedaliero San Giovanni, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del direttore generale dell’azienda San Giovanni Addolorata, Maria Paola Corradi, insieme con il direttore regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Andrea Urbani, e il direttore aziendale di Patologia Clinica, Ettore Domenico Capoluongo.

Al termine dell’inaugurazione è stata la volta della tavola rotonda “La Medicina di laboratorio nell’era del Pnrr” nella sala Folchi. Un’occasione di incontro e confronto tra i professionisti della Medicina di Laboratorio di diverse strutture del Lazio, attraverso la discussione aperta e gli interventi di Direttori generali e sanitari delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

Il nuovo Corelab del San Giovanni Addolorata ha sostituito integralmente l’architettura del precedente laboratorio, grazie all’acquisizione di un sistema altamente automatizzato per l’intero processo di indagini diagnostiche di chimica clinica ed immunometria.

Si compone di materiali e strumentazioni innovativi per garantire check-in, centrifugazione, decapping, aliquotazione, sorting, capping, check out, archiviazione refrigerata e mappatura dei campioni in ingresso al laboratorio, con un software dedicato di area in grado di assicurare un’alta produttività per l’esecuzione di analisi in urgenza e in routine con basso Tat (turn around time), dal check-in alla produzione del risultato analitico.

Un modello all’avanguardia che risponde a specifici obiettivi: la rintracciabilità totale del percorso del campione biologico; l’implementazione del sistema con regole di governo clinico della richiesta di esame e della sua refertazione; l’efficientamento dei processi nell’ottica di una ridistribuzione dei carichi di lavoro; l’abbattimento delle attività manuali del personale tecnico e l’attribuzione a quest’ultimo di maggiori responsabilità sulla gestione analitica dei campioni di sangue.

Il nuovo sistema è costruito poi per rispondere in modo efficiente anche alle tempistiche di esecuzione dei test dell’area critica, così da gestire in maniera coerente e appropriata le richieste in urgenza e in routine. Un sistema esperto di auto-validazione dei valori normali, infatti, permette al personale dirigente di concentrarsi ed attenzionarsi sui parametri critici e su quelli fuori range, consentendo una gestione efficace di tali informazioni anche in diretto contatto con i reparti.