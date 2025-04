Bracciano. Terminati lavori di ripristino provvisorio in via Principe di Napoli e Via Saffi

Da quanto si legge dagli account social del sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi: “Sono appena terminati i lavori di ripristino provvisorio dell’area in via Principe di Napoli intersezione con Via Saffi, con riapertura al traffico veicolare a seguito degli interventi sulla rete idrica da parte di Acea Ato2. Nei prossimi giorni verrà eseguita la pavimentazione definitiva con la realizzazione del tappetino di rifinitura. In Piazza I Maggio sono stati completati i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione e domani sarà riaperta l’intera area. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi interventi”.