Impegni della Giunta su Castello di Santa Severa arrivano in ritardo, spero non per facilitare privatizzazione

“Oggi l’azione del Presidente della Commissione Trasparenza Valeriani ha confermato che il Castello, che da due anni registra un preoccupante calo di visitatori, non è tra le priorità della Giunta Rocca. Dal 2017, il Castello è stato un punto di riferimento culturale e turistico per il Lazio, raggiungendo nel 2022 il record di 240.000 visitatori. Dal 2023, ovvero dall’insediamento della Giunta Rocca, il sito è stato progressivamente abbandonato, sia dal punto di vista strutturale che culturale. Non si parla solo di problemi legati alla manutenzione, ma anche di un vero e proprio crollo dell’offerta culturale” dichiara Lorenzo Sciarretta, Delegato alle Politiche Giovanili della Regione Lazio e Responsabile per il Castello di Santa Severa nel 2022 per la Giunta Zingaretti.

“ Gli impegni presi oggi dalla Giunta arrivano in grave ritardo: giungono dopo due anni di abbandono che hanno disperso i risultati costruiti negli anni precedenti grazie a investimenti pubblici, riducendo drasticamente le possibilità di sviluppo economico e turistico del territorio. Di fronte a questo immobilismo e a questi annunci tardivi, viene da chiedersi se non ci sia una precisa scelta politica: dimostrare, dopo aver lasciato il Castello nell’incuria per due anni, che – al contrario della visione promossa dalla Giunta Zingaretti – il complesso non sia più gestibile dal pubblico, per poi facilitare la strada a privatizzazioni ed esternalizzazioni. Spero, quindi, che gli impegni presi oggi siano reali e non l’ennesimo annuncio”.