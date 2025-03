Children in the Climate Crisis: un’opportunità per i giovani dai 15 ai 18 anni e l’ambiente

Nel cuore delle sfide ambientali globali nasce il progetto Children in the Climate Crisis, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Questo progetto ambizioso si propone di sensibilizzare i giovani sul cambiamento climatico, fornendo loro strumenti pratici per affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo.

Un progetto internazionale per il clima

Coordinato dall’Università di Bonn, il progetto coinvolge otto organizzazioni partner provenienti da diversi paesi europei, tra cui Germania, Estonia, Irlanda, Polonia e Spagna. L’obiettivo è creare una rete di conoscenza e scambio tra giovani, centri educativi e servizi per ragazzi, con lo scopo di sviluppare strategie efficaci per la protezione dell’ambiente.

Le attività previste includono dibattiti, seminari, laboratori pratici e persino misurazioni scientifiche delle emissioni di CO2 in vari contesti europei. Un approccio concreto per favorire la consapevolezza e promuovere stili di vita sostenibili.

Opportunità uniche per i partecipanti

Grazie a Fidelia APS e Spazio Porta del Parco, i giovani italiani avranno la possibilità di partecipare attivamente al progetto attraverso:

Viaggi e soggiorni di 4-5 giorni in mezza pensione presso uno dei paesi partner;

La possibilità di progettare iniziative a basso impatto ambientale con effetti positivi sul territorio;

Tre giorni di formazione gratuita in Italia nella primavera 2025, con visite all’Orto Botanico di Roma, alla sede della FAO e workshop pratici;

Un anno di workshop formativi e creativi gratuiti.

Strumenti innovativi per educare al cambiamento

Una delle iniziative più interessanti del progetto è il Climate Box, un kit educativo interattivo progettato per facilitare la comprensione degli effetti del cambiamento climatico attraverso attività pratiche e coinvolgenti. Inoltre, verranno sviluppati strumenti per contrastare le fake news ambientali e pianificate azioni creative per sensibilizzare i bambini sul tema.

Con questo progetto, Fidelia APS si impegna a promuovere un’educazione ambientale innovativa e a coinvolgere attivamente i giovani nella costruzione di un futuro più sostenibile.

Unisciti a Children in the Climate Crisis e diventa protagonista del cambiamento!

Paola Forte

Redattrice L’agone