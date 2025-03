A Nemi l’evento di apertura di “Castelli Romani – Città Italiana del Vino 2025”. Bevilacqua: “importante per la Città metropolitana sostenere e valorizzare le attività che promuovono il settore vinicolo”

Sabato 29 marzo a Nemi si è svolta la cerimonia di apertura della Convention “Castelli Romani – Città Italiana del Vino 2025”, un anno dedicato alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e culturale dei Castelli Romani che coinvolgerà i comuni di Nemi, Marino, Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Velletri e Monteporzio Catone.

L’evento di sabato ha dato il via ad un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno gli 11 comuni promotori.

Presenti oltre al Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida e i rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni coinvolte, la Consigliera metropolitana Marta Elisa Bevilacqua che ha portato i saluti della Città metropolitana di Roma Capitale.

“Il settore vinicolo rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. Come Città metropolitana è importante sostenere e valorizzare le attività che promuovono il vino, fondamentale per lo sviluppo e la promozione dei nostri Comuni. Con “Città Italiana del Vino 2025” abbiamo l’opportunità di farlo, facendo conoscere a livello nazionale un territorio ricco di storia e tradizione come quello dei Castelli Romani e della Città metropolitana di Roma Capitale. Obiettivo questo da sempre portato avanti dall’Amministrazione guidata dal nostro Sindaco Roberto Gualtieri. In particolare il 2025 sarà costellato da un calendario ricco di eventi mirati proprio a promuovere le bellezze di Roma e di tutta la Città metropolitana”

Marta Elisa Bevilacqua, Consigliera CMRC