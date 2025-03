Italia Nostra Sezione Etruria: “Il 6 aprile a Vulci una manifestazione aperta a tutti, nel cuore della bellezza e della storia”



26 marzo 2025 – “Il 6 aprile, il parco naturalistico archeologico di Vulci ospiterà una grande manifestazione pubblica contro la minaccia del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Un appuntamento fondamentale per la difesa della nostra terra, pensato per essere aperto e accessibile a tutti, senza esclusioni. È stato predisposto un itinerario completamente accessibile per chi ha difficoltà motorie, a partire dal Centro servizi – Ingresso al parco, punto di ritrovo e partenza. Inoltre, sarà disponibile una navetta attrezzata con piattaforma per persone con disabilità, così da garantire la massima partecipazione possibile.

La manifestazione si snoderà all’interno di uno dei luoghi più straordinari del nostro Paese: un paesaggio che intreccia archeologia, natura e tradizione. Vulci è l’antica metropoli etrusco-romana, dove ancora oggi si possono ammirare templi, domus, necropoli monumentali e i preziosi reperti custoditi nel Museo archeologico. Ma Vulci è anche una natura viva e potente, fatta di canyon scavati dal fiume Fiora nella roccia vulcanica, di pianure aperte dove pascolano cavalli bradi e vacche maremmane, di boschi e sponde fluviali popolate da cinghiali, lepri, istrici e, in primavera, dai voli colorati dei gruccioni.

A fare da cornice al corteo sarà il suggestivo castello della Badia, che veglia sul parco e sul ponte etrusco da secoli. E a chiudere simbolicamente la manifestazione saranno i cavalli e i cavalieri della Maremma, che entreranno nel parco con la loro fierezza e il loro legame secolare con questa terra. Il 6 aprile non sarà solo un giorno di protesta, ma un grande momento di unione popolare, immerso nella bellezza di un territorio che parla da sé. La Tuscia si muove. Insieme. Per difendere la propria terra”.

Italia Nostra Sezione Etruria