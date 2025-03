Bracciano. Nuovo appuntamento per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE)

Viste le numerose richieste da parte della cittadinanza per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) e vista la grande partecipazione alla prima giornata dedicata al rilascio delle Carte di sabato 8 marzo, l’Ufficio Anagrafe effettuerà una nuova apertura straordinaria, al fine agevolare i residenti ad ottenere il documento, per il giorno:

sabato 29 marzo 2025

Le prenotazioni, fino ad esaurimento dei posti, potranno essere richieste online o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza IV Novembre.

Si ricorda che sul calendario online, periodicamente, vengono aggiunte disponibilità, oltre a quelle già programmate, anche per alcuni pomeriggi del mercoledì, dedicati esclusivamente al rilascio delle CIE. In queste giornate è prevista l’apertura contestuale degli Uffici URP e Protocollo.

Nella pagina pagina dedicata sono presenti tutte le informazioni per il rilascio della Carta di Identità.

Si ricorda che le Carte di Identità debbono essere pagate in anticipo e che il giorno dell’appuntamento deve essere portata la ricevuta del pagamento, in quanto non è possibile pagare sul posto.

Si raccomanda, infine, di provvedere a disdire l’appuntamento qualora non si possa venire per consentire il rilascio a persone che ne hanno bisogno e non occupare inutilmente dei posti che sarebbero disponibili.

(dall’Ufficio Anagrafe e Statistica)