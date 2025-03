Montelibretti. Iniziano i lavori del PUI Sport

Inaugurato ufficialmente a Montelibretti il cantiere per i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale. L’impianto, oltre alle attività calcistiche, ospiterà molte altre attività sportive diventando una struttura polivalente in grado di accogliere una varietà più ampia di atleti normodotati e disabili.

Alla cerimonia il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, assieme al RUP dei lavori per Città metropolitana, Ing. Rosario Ierardi, è stato accolto dal Sindaco di Montelibretti Luca Branciani e dagli altri amministratori locali e autorità del territorio. Il progetto mira a recuperare l’area con l’obiettivo di favorire il benessere e la salute della popolazione, l’inclusione e l’integrazione sociale, con particolare attenzione alle comunitaÌ fragili alle quali saranno assicurati pieno accesso e fruibilitaÌ delle strutture. L’area, situata in una zona periferica residenziale e realizzata negli anni ‘70, da sempre fulcro dell’attività sportiva di Montelibretti, sarà interessata da lavori di ammodernamento generale che riguarderà gli spazi interni ed esterni della struttura.

Anche questo progetto è parte dei numerosi interventi finanziati dal PNRR , PUI Sport Benessere e Disabilità, in questo caso l’investimento totale supererà gli 800 mila euro. L’intervento consisterà nel rifacimento del campo da calcio, con manto erboso sintetico ecosostenibile al 100%, sarà ampliato il perimetro del campo, in modo da poter rispondere ai requisiti della Lega Nazionale Dilettanti e la realizzazione di una nuova area fitness all’aperto, con attrezzature all’avanguardia. Dal punto di vista della sostenibilità, oltre a realizzare un sistema di illuminazione con 8 lampade a torre con sistema LED, si provvederà anche all’efficientamento della rete idrica e al recupero delle acque, con un nuovo serbatoio da 1000 litri, mentre verranno utilizzati materiali ecosostenibili anche per i rivestimenti delle rampe. L’impianto sarà reso accessibile anche ai diversamente abili attraverso la realizzazione di una rampa a servizio del campo da calcio, dei servizi e delle attrezzature sportive e l’adeguamento dei bagni spogliatoi, come da prescrizioni CONI.

Ricordiamo che il PUI Sport interessa unicamente aree fuori dalla Capitale, con oltre 70 milioni circa di investimenti PNRR su circa 50 progetti distinti sul territorio e che mirano alla riqualificazione dei poli sportivi per renderli attrezzati, accessibili ed ecosostenibili, andando a migliorare le strutture e i servizi pubblici per la fruizione da parte di un pubblico ampio e diversificato.

Tra gli obiettivi principali del progetto, l’ottenimento dell’omologazione delle strutture portive da parte del CONI e dalla Federazione Gioco Calcio, fattore che consentirà di ospitare competizioni ufficiali aumentando la possibilità di far crescere qualitativamente le squadre locali. Inoltre, la grande attenzione posta all’eliminazione delle barriere architettoniche aumenterà l’accessibilità e l’apertura alle associazioni presenti sul territorio aumentando la possibilità di socializzazione e incontro anche per le fasce più fragili della popolazione, dagli anziani ai disabili.

È questo che si intende per governance sportiva, uno degli obiettivi chiave che il PNRR consente di raggiungere: i progetti PUI ambiscono a creare partenariati strategici, attraverso la collaborazione tra enti locali, associazioni sportive, istituzioni educative e settori privati per massimizzare l’efficacia del progetto e sfruttare sinergie, in modo che le comunità si ritrovino e crescano all’interno di spazi pubblici pienamente funzionali e accessibili.

La Città metropolitana oltre ad essere motore di investimento per il territorio attraverso i progetti PNRR (PUI Sport e cultura) recupera il suo ruolo fondamentale di promotore di attività sociali di vitale importanza per i comuni del territorio metropolitano: l’ampliamento dell’offerta di servizi per la salute e lo sport determina il miglioramento della qualità di vita di tutta la popolazione dell’area metropolitana”.