Prosegue il progetto “Incontri visivi”

Nuovi incontri alla scuola secondaria di II grado di Manziana e Canale

Nelle giornate di sabato 1 e 8 marzo si sono svolti il secondo e terzo incontro che vede protagonisti i ragazzi, i quali accompagnati dal produttore Claudio Zamarion e dalla professoressa Loredana De Rosa, si sono addentrati nel mondo della cinematografia. L’obiettivo del progetto è quello di creare un cortometraggio integralmente prodotto, ideato e girato dai giovanissimi, sulla base delle loro idee e delle loro esperienze. Durante il secondo incontro, del 1 marzo, spazio alla scrittura della sceneggiatura: tante le tematiche proposte, dal rispetto per il territorio, al senso di comunità, fino ad arrivare all’importanza di mantenere in vita le tradizioni dei nostri luoghi. Un lavoro di squadra che ha condotto alla creazione di una storia che, solo la semplicità e l’innocenza dei ragazzi, hanno saputo arricchire di un’immediatezza pulita e genuina. Un racconto che parla di ragazzi e che soprattutto ha l’obiettivo di arrivare ai ragazzi; non un monologo ma piuttosto un dialogo armonioso, nel quale ciascuno svolge la propria parte, ciascuno ha il suo ruolo. Vi è infatti chi si occupa dei costumi, chi della regia, della fotografia, dell’organizzazione degli oggetti da portare sul set; un vero e proprio salto nel mondo della cinematografia ma anche della musica. Durante l’incontro dell’8 marzo, infatti, i ragazzi guidati dalla professionalità del maestro Trovaioli, hanno composto e ideato la colonna sonora del loro cortometraggio, scegliendo le sonorità che più e meglio hanno reputato adattarsi alla storia costruita.

Non resta che scaldare i motori, dunque, e scendere sul set, per dare sfogo all’immaginazione e alla fantasia.

Ludovica Di Pietrantonio

Redattrice L’agone