Il MUSAM e i suoi eventi

Negli ultimi giorni al MUSAM di Vigna di valle si sono succeduti due eventi molto importanti:

Il primo, sabato 8 marzo, ha visto la cerimonia di consegna delle aquile da pilota d’aeroplano e degli spadini da accademista ad alcuni allievi dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli. L’evento è risultato particolarmente significativo perché per la prima volta si e’ tenuto presso il Museo di Vigna di valle.

L’aeronautica militare ha diffuso la notizia sul proprio portale, al seguente link musam: consegnate le aquile da pilota d’aeroplano e gli spadini agli allievi dell’accademia aeronautica – aeronautica militare

Il secondo evento ha riguardato la consegna al MUSAM della barella per il trasporto sanitario in biocontenimento che, oggi dismessa, ha prestato la sua preziosa opera in occasione delle pandemie di Ebola e Covid.

Anche in questo caso, per approfondimenti, si può leggere la news sul sito A.M. al seguente link biocontenimento: la barella per il trasporto aereo dei malati infettivi in mostra permanente al museo storico dell’aeronautica militare – aeronautica militare

