È nata la “Denominazione Comunale” per Civitavecchia

De.Co., ecco il marchio di denominazione comunale per le specialità gasrtonomichedi Civitavecchia nato con la collaborazione della Cna

Nasce il Made in Civitavecchia. Si chiama De.Co. ed è il marchio di denominazione comunale che da oggi le imprese possonorichiedere per i tre prodotti al momento inseriti nell’omonimo albo: “Biscottino di Natale di Civitavecchia”, “Pizza di Pasqua di Civitavecchia” e “Pizza pasquale con il cioccolato”.

La Cna ha collaborato e portato avanti il progetto in stretta sinergia con il Comune di Civitavecchia, partecipando alla definizione deidisciplinari. Le tre specialità gastronomiche, per potersi fregiare del marchio, devono rispondere a determinate caratteristiche: essere prodotte nel territorio comunale edessere legate alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di far conoscere questi prodotti tipici di Civitavecchia al di fuori dei suoi confini, anche attraverso manifestazioni, fiere, sagre e mercati.

I tre disciplinari descrivono queste prelibatezze sotto ogni punto di vista. Si va dalla ricostruzione storica agli ingredienti, fino ai metodi di preparazione. Si scopre così che “le biscuttine di Civitavecchia” – come li descrive lo storico Enrico Ciancarini – compaiono già nella seconda metà dell’800. O che Il romano La Frusta, giornale politico morale, il 31 marzo 1872 pubblicava un sonetto in dialetto romano in cui Civitavecchia e la sua pizza erano citate due volte. O ancora che la tradizionale ricetta della pizza di Pasqua veniva arricchita con l’aggiunta del cioccolatograzie ai traffici mercantili del porto.

La Cna è a disposizione delle imprese per la presentazione delle domande e per fornire tutte le delucidazioni del caso. Info: 0761/229217.

Sede legale VITERBO – 01100 – Via I Maggio, 3 – Tel. 0761.2291

CF 90105910567

segreteria@cnavt-civ.it – PEC pec.cnaviterbo@cert.cna.it

www.cnaviterbocivitavecchia.it