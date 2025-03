Nati per leggere: tre appuntamenti speciali in biblioteca Angela Zucconi

Alla Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” tornano le letture dedicate ai più piccoli delle nostre bibliotecarie e delle volontarie del progetto.

Appuntamenti:

Venerdì 14 marzo | 17:00 – 18:00

Venerdì 21 marzo | 17:00 – 18:00

Lunedì 24 marzo | 17:00 – 18:00

Aspettiamo tutti i bambini DAI 3 AI 6 ANNI per ascoltare le storie dei 9 libri selezionati per il Premio Nati per Leggere – Sezione Crescere con i Libri 2025. Il tema di quest’anno è: “Con il mio corpo posso, faccio… sono! Il corpo negli albi illustrati per bambine e bambini”.

Dopo aver ascoltato tutte le storie, i piccoli partecipanti potranno votare la loro storia preferita e contribuire così alla scelta del libro vincitore!

Un’occasione per avvicinare i bambini al piacere della lettura e condividere bei momenti in biblioteca.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, contattateci al rispondendo a questa email.

Non perdete questa occasione!