Venerdì 14 alle ore 17:30 appuntamento al Circolo PD di Anguillara Sabazia per ribadire che la sanità pubblica non può subire tagli!

Sarà l’occasione, inoltre, per capire a che punto siamo con gli investimenti PNRR sanità nel nostro distretto.

Infine verrà approfondito il tema relativo all’ospedale di comunità di Anguillara in fase di realizzazione.

PD Anguillara Sabazia