A Cerveteri nuova mattinata di formazione sulle manovre salvavita: aperte le iscrizioni al corso

L’appuntamento è per sabato 29 marzo, nella consueta location di Via Piave n.34. Al termine, rilascio di un attestato con validità di due anni in tutto il territorio nazionale. Ad organizzarlo, le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele, operatrici di Pronto Soccorso

Praticare le compressioni toraciche esterne, utilizzare un defibrillatore ed eseguire una manovra di disostruzione delle vie aeree. Questi gli obiettivi che si pone il nuovo corso di Blsd e Pblsd – adulto, pediatrico e infante, organizzato dalle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele, che avrà luogo sabato 29 marzo a partire dalle ore 08:00 in Via Piave n.34 a Cerveteri.

Dopo il successo dell’appuntamento organizzato nel mese di febbraio dunque, nuova mattinata formativa al termine della quale ai partecipanti verrà rilasciato un attestato riconosciuto su tutto il territorio nazionale con una validità di due anni.

“Quello dell’apprendimento delle manovre salvavita è un tema più che mai attuale – ha dichiarato la Dottoressa Abilitato – proprio recentemente anche nel nostro territorio è stato fondamentale l’intervento di un infermiere professionista che ha letteralmente salvato la vita ad un signore colpito da un malore in strada. Anche se non si è dei sanitari professionisti si può fare altrettanto, ma chiaramente è necessario essere formati per farlo: anche per questo ho deciso di organizzare immediatamente questo ulteriore appuntamento dedicato alle tecniche di riabilitazione e di preparazione all’utilizzo del defibrillatore, uno strumento vitale, che se utilizzato con immediatezza risulterà fondamentale in attesa dell’ambulanza in caso di emergenza”.

“In questi corsi – aggiunge – non ci soffermeremo solamente alla teoria o alla simulazione su dei manichini delle tecniche di rianimazione, ma ricreeremo delle vere e proprie situazioni di pericolo. Dall’avvistamento della persona colta da malore, dalle azioni e i gesti da mettere in atto, al modo di approcciare al malcapitato ma anche a come chiamare i soccorsi: dobbiamo sempre ricordarci che l’operatore che ci risponde al telefono non conosce le strade di tutto il territorio, non ha poteri paranormali, dobbiamo essere diretti, chiari, precisi ed immediati. Ogni secondo risparmiato in questi casi, è un secondo che vale la vita. Invito quindi chiunque volesse essere formato in maniera professionale, per una conoscenza proprio personale, ma anche chi ha la necessità per motivi lavorativi di doverlo fare, ad iscriversi al corso. Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, il numero 3488707993”.