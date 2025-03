Bracciano. Il Sindaco Marco Crocicchi informa sugli interventi di manutenzione

Comunicazione alla cittadinanza, del Sindaco Marco Crocicchi, su alcuni interventi di manutenzione effettuati negli ultimi giorni (entro il 9 marzo)

“Nel corso della settimana la ditta Myoporum, incaricata della cura del verde, ha proseguito il piano di manutenzione nella zona di Bracciano nuova, dedicandosi ai parchi e alle rotatorie.

Nella giornata di ieri è stata avviata una pulizia straordinaria del Centro storico da parte di Tekneko, partendo dal parcheggio della Praterina.

In Piazza IV Novembre sono in corso interventi di manutenzione e pulizia da parte della ditta De Hortis, che si occupa anche della cura della rotatoria all’ingresso di via delle palme.

Sono inoltre completati i lavori di manutenzione straordinaria della Rotatoria de “La Rinascente” da parte della Società Futura Gardening, che continuerà a prendersene cura.

Questa mattina i volontari di Salvaguardiamo Bracciano sono impegnati in via Claudia per onorare, come sempre, il patto di collaborazione stipulato. Grazie per l’impegno profuso per la nostra comunità!

Si ringraziano per la collaborazione i dipendenti comunali e in particolar modo l’operaio Massimo Becchetti per gli interventi manutentivi effettuati durante la settimana.

L’amministrazione è pienamente consapevole che la manutenzione del nostro Comune non è mai un lavoro concluso e che c’è molto da fare. Per questo motivo, abbiamo già pianificato una serie di interventi futuri che riguarderanno principalmente la messa in sicurezza del manto stradale cittadino.

Seguiranno aggiornamenti.”