Violenza sulle donne, in Cdm via libera al ddl sul ‘Delitto di femminicidio’

n Consiglio dei ministri è stato dato il via libera al ddl sull’ “introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. Ora è in corso, a Palazzo Chigi, una conferenza stampa con i ministri Eugenia Roccella, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi, Anna Maria Bernini e Maria Elisabetta Alberti Casellati. È stato introdotto uno reato specifico per il reato di uccisione delle donne.

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, a Palazzo Chigi, lo schema di disegno di legge con “l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime“.

Il provvedimento è in capo ai ministeri della Giustizia, dell’Interno, della Famiglia, natalità e pari opportunità e della Riforme istituzionali e semplificazione normativa.

La premier Giorgia Meloni ha presieduto la seduta da remoto.