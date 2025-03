Grottaferrata, svelata l’opera “La violenza è una gabbia”

“La violenza è una gabbia” è l’opera d’arte monumentale di Anna Izzo, svelata oggi dal Sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo e dall’Assessora alle Pari Opportunità Paola Franzoso, durante una cerimonia particolarmente partecipativa. La Consigliera Alessia Pieretti, delegata dal Sindaco Roberto Gualtieri, ha rappresentato Città metropolitana di Roma Capitale.

“Sono stata felice di rappresentare Città metropolitana di Roma Capitale a questo evento di grande spessore che rappresenta il punto di inizio di un percorso artistico e culturale dedicato al contrasto alla violenza sulle donne.

Insieme a me altre rappresentanti delle istituzioni, la Senatrice Beatrice Lorenzin, la Deputata Marianna Madia e per la Regione Lazio la Consigliera Eleonora Mattia, hanno portato le loro testimonianze e parlato alle ragazze e ai ragazzi presenti affinché possano scrivere una nuova storia per le donne, fatta di rispetto.

Grande ammirazione per il lavoro di Carla Centioni Presidente di “Ponte Donna” che ogni giorno si dedica con impegno e forza a tante donne in difficoltà.

Grottaferrata insieme a “Ponte Donna” è stato il Comune che ha beneficiato del Bando di Città metropolitana di Roma Capitale sul quale ha lavorato la delegata Biolghini, che ha sostenuto l’apertura di una casa di accoglienza per donne vittime di violenza”