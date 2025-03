Cerreto Laziale, taglio del nastro per l’impianto sportivo

Inaugurato il cantiere per la riqualificazione e il potenziamento dell’impianto sportivo a Cerreto Laziale, finanziato da quasi un milione di euro di risorse provenienti dal PNNR per i PUI Sport, Benessere e Disabilità.

Ad accogliere il Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna, la Sindaca di Cerreto Laziale Gina Panci e i Sindaci di Gerano Danilo Felici, di Pisoniano Antonio D’Orazi e di Sambuci Dario Ronchetti.

L’impianto sportivo situato nell’area pianeggiante che si estende lungo la via Empolitana II, nella Valle del Giovenzano, un affluente dell’Aniene, sarà oggetto dei lavori di riqualificazione e oltre al Comune di Cerreto e sarà a disposizione delle comunità limitrofe.

Si tratta di uno dei 38 interventi del PUI Sport, molti dei quali si collocano in questo quadrante del territorio metropolitano. L’intervento si sviluppa su due fronti: il primo incentrato sulla riqualificazione e potenziamento del patrimonio sportivo esistente, che potrà essere utilizzato anche per eventi e concerti, il secondo finalizzato alla creazione del parco dello sport e di nuove strutture a completamento della dotazione e dell’offerta sportiva attualmente esistente sul territorio di Cerreto Laziale. L’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di illuminazione con lampade a Led, il rifacimento della recinzione dell’intero impianto sportivo e l’efficientamento energetico degli spogliatoi. Oltre all’esistente campo a 11, verranno realizzati due campi polifunzionali, un campo da calcio a 5/tennis e un campo da basket/volley, due campi da padel, oltre alla sistemazione dell’area esterna e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Con quasi 1 milione di euro anche a Cerreto verrà realizzato un impianto completo, funzionante e rispettoso dell’ambiente, con l’obiettivo prioritario di risultare pienamente accessibile e fruibile dai portatori di disabilità. Un passo avanti per l’inclusione, tassello di quel quadro complessivo di investimenti realizzati con il PNRR a cui il Sindaco Gualtieri ha dato forte impulso. Proprio questa mattina con il Sindaco Gualtieri abbiamo inaugurato il cantiere del Polo Civico ad Arco di Travertino, una delle opere più grandi e significative che mirano a cambiare il volto delle aree periferiche, dalla città fino ai comuni più distanti. Per la definizione degli interventi non ci siamo basati su meri calcoli, su numero di abitanti e superficie, ma abbiamo seguito un’intuizione, che ha a che fare con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, affinché nessuno dei nostri territori rimanga indietro. I benefici di questi investimenti verranno percepiti negli anni: attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, restituiamo alle comunità luoghi sicuri e pienamente accessibili dove incontrarsi, praticare sport, crescere insieme”. Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna.