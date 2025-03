Asl Roma 6, c’è “L’Arte della Cura, la Cura dell’Arte”

La Asl Roma 6, nell’ambito del progetto “L’Arte della Cura, la Cura dell’Arte”, organizza per sabato 8 marzo 2025, alle ore 11.00, una speciale visita guidata a Palazzo Chigi di Ariccia, dedicata alle pazienti con neoplasia della mammella seguite dalla Breast Unit.

L’iniziativa, condivisa da subito con la direzione generale della Asl Roma 6, ideata e promossa dalla Dott.ssa Tiziana Mastropietro, Direttore ff della UOSD Breast Unit della Asl Roma 6, nasce dalla volontà di coniugare il percorso di cura con il potere terapeutico dell’arte e della cultura.

Grazie alla collaborazione con il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, sarà possibile offrire a 30 pazienti un’esperienza unica, che unisce il valore della bellezza artistica al sostegno emotivo e psicologico per chi affronta il percorso della malattia.

Il Direttore Generale della Asl Roma 6, dott. Arturo Cavaliere, sottolinea l’importanza di iniziative di questo tipo e si complimenta con la dott.ssa Mastropietro: “La sanità non è solo diagnosi e trattamento – evidenzia Cavaliere – ma anche attenzione al benessere globale delle persone. L’arte e la cultura possono rappresentare un supporto fondamentale per chi affronta una malattia, contribuendo al recupero emotivo e psicologico delle nostre pazienti. Intendiamo sempre di più incentivare, incrementare e sostenere queste iniziative”.

Anche il Direttore Sanitario della Asl Roma 6, dott. Vincenzo Carlo La Regina, ha espresso il proprio sostegno all’evento, evidenziando come il progetto “L’Arte della Cura, la Cura dell’Arte” rappresenti un modello di integrazione tra cura medica e benessere psicofisico, ponendo il paziente al centro: “Curare non significa soltanto guarire il corpo – ha detto La Regina – ma anche prendersi cura della persona nella sua interezza. Il nostro obiettivo è costruire percorsi che possano rendere più umano e inclusivo il cammino delle pazienti oncologiche”.

L’iniziativa dell’8 marzo si inserisce in un programma più ampio.

L’arte, come dimostrano diversi studi, può favorire la produzione di serotonina e dopamina, neurotrasmettitori legati al benessere, aiutando a ridurre ansia e stress.

Il progetto continuerà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti, consolidando l’impegno della Asl Roma 6 nel garantire un’assistenza sempre più attenta e inclusiva per le donne che affrontano il tumore al seno.