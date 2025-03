Parte il progetto “Incontri Visivi” alla scuola di Canale

Oltre lo sguardo del tempo. Ciak si gira! (e si studia)

Di recente ha preso le mosse il progetto di didattica laboratoriale finalizzato alla conoscenza degli elementi essenziali del linguaggio audiovisivo che permette a studentesse e studenti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla scuola secondaria di II grado, di vivere l’esperienza cinematografica non solo come fruizione passiva del prodotto, ma in maniera empirica, provando e sperimentando i mestieri del cinema.

L’agone, che cura gli aspetti comunicativi del progetto, ha incontrato la professoressa responsabile, Loredana De Rosa, che ne ha definito i tratti essenziali.

“Sono previsti due, tre percorsi che si svolgeranno parallelamente: il primo prevede corsi e laboratori organizzati in base all’età dei beneficiari, ai quali seguiranno laboratori di animazione della durata di 30 ore per le classi della scuola primaria, con formatori esperti esterni alla scuola.

Spazio poi ai laboratori teorico-pratico per la scuola secondaria di I grado con professionisti esperti del settore che prevedranno la realizzazione di un prodotto audiovisivo che valorizzi e promuova il territorio circostante caratterizzato dal lago di Bracciano, la Riserva Naturale Monterano e il Bosco di Manziana.

Il secondo percorso è improntato sulla rassegna cinematografica con delle proiezioni in una delle sale del cinema “Palma” di Trevignano basate sulle visioni scelte in base al target di utenti. Alla rassegna parteciperanno tutte le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado coinvolte nel programma.

Partner del progetto è l’associazione culturale “Spinoff” composta da docenti ed esperti della comunicazione, che dedica molta attenzione ai temi della contemporaneità quali l’ecologia e lo sviluppo sostenibile, occupandosi prevalentemente della produzione di eventi e rassegne cinematografiche.

Altri partner sono la Riserva naturale regionale Monterano e il parco naturale di Bracciano-Martignano. Gli aspetti tecnici della parte cinematografica sono affidati alla “Angelika Vision” srl, società di produzione cinematografica fondata nel 2009 da Antonio Marchese e Claudio Zamarion, che crede nelle grandi potenzialità della comunicazione cinematografica e mira a prodotti che sappiano coniugare una grande forza distributiva con la capacità di stimolare nel pubblico un’emozione, sia ludica che riflessiva.

Una grande opportunità per i ragazzi della scuola di Canale per portare lo sguardo oltre il tempo, che L’agone seguirà passo dopo passo sostenendo ogni crescita culturale capace di portare oltre.

Ludovica Di Pietrantonio