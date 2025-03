Riparte il Leo Club Bracciano, nuovo impulso alla crescita dell’associazione giovanile Lions

Il Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini segnala con soddisfazione che , dopo una fase di stasi dovuta al “passaggio di età” dei soci del Leo Club Bracciano, che giunti ai 30 anni lasciano l’organizzazione giovanile, si è festeggiato il 28 febbraio 2025 l’ingresso di 3 nuovi giovani soci: Emilio Rapalli , Sergio e Francesca Stigliano. Presenti all’evento i responsabili del Multidistretto LEO 108 (Italia) e del Distretto Leo 108L per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna.

Questo consentirà , grazie alla tenacia del loro giovane Presidente Alessandro Galderisi, di ripartire con le iniziative di solidarietà che il Leo Club svolge attraverso l’ impegno a favore dell’ambiente, dei bisogni dei più giovani , di coloro che vogliono informarsi sul concetto stesso di volontariato giovanile e dei bambini che hanno meno possibilità.

Ricordiamo infatti che Il Leo Club Bracciano, Associazione giovanile del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini , svolge attività di servizio civico come quelle del Lions Club “padrino”, services che costituiscono un percorso di utilità sociale per il benessere delle nostre comunità, fatto di azioni che è importante far conoscere proprio per valorizzare e promuovere il concetto stesso di “volontariato”.

Per vedere cosa hanno organizzato negli anni questi ragazzi ,è possibile consultare la loro pagina facebook https://www.facebook.com/LeoClubBracciano/?locale=it_IT) , che ora potrà tornare ad essere attiva grazie alla nuova ripartenza!

Per il Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini si tratta di un grande risultato che ha visto l’impegno del nostro Leo Advisor Walter Zambelli, del Socio Bruno Riscaldati che, per primo, fu artefice della nascita del Club giovanile a Bracciano e, naturalmente, del Presidente in carica Adelio Dal Mas.