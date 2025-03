Il Vescovo della diocesi di Viterbo dialoga con i giornalisti e gli operatori della comunicazione

Ringrazio vivamente la mia amica giornalista Mariella Zadro, di Tuscia Times, per avermi invitato a questo incontro di cammino solidale indetto dal Vescovo di Viterbo, Monsignor Orazio Francesco Piazza. L’evento si è tenuto nella splendida parrocchia di Villanova, di cui è parroco Don Emanuele Germani, che ha introdotto e coordinato i lavori della mattinata.

In questa Terza Giornata della Stampa, con la mia amica grafologa, Paola Forte, entrambe redattrici del giornale L’agone, siamo state liete di aver conosciuto Monsignor Piazza, di averne ammirato la cultura, la virtù dell’accoglienza e di aver partecipato ai Tavoli di Lavoro da lui promossi. Egli stesso ci ha accolto con grandissima disponibilità e con idee propositive su temi di rilievo di fronte ai quali la Stampa, i giornalisti devono porsi come protagonisti non proponendosi semplicemente come “osservatori” dediti all’ informazione, o alla mera cronaca, ma alimentando focus di riflessione critica che stimolino sia la crescita del territorio come consapevolezza di temi e problemi da parte della cittadinanza, sia come possibilità della politica di operare per il servizio della gente.

Questa giornata di “Sinodalità e speranza per il territorio” è stata indetta dal Vescovo che, parlando alla stampa, ne ha evidenziato la grande capacità di rendere note le opinioni, di valorizzare le espressioni di opinioni diverse, di stimolare la mente critica del lettore/ascoltatore in modo da ravvedere dietro ad ogni problema proposte di soluzione. Monsignor Piazza ha portato la nostra attenzione su tre grandi macroaree da sviluppare in tre diversi Tavoli di lavoro per far emergere quei punti di criticità e di bisogni su cui centrare l’attenzione. 1. Persona e qualità delle relazioni, moderato dal giornalista di Tele2000, Vito Pierluigi; 2. Economia solidale e lavoro, coordinato dalla Presidente Ucsi Viterbo, Wanda Cherubini; 3. Custodia del creato, con la tutela dell’ambiente, gruppo coordinato dal giornalista Luca Antonelli.

È stata una mattinata concentrata e proficua in cui giornalisti web, giornalisti televisivi, operatori della comunicazione e di diversa matrice ci siamo confrontati ponendo i contenuti in modo sempre educato ma anche critico per far scaturire conclusioni, sintesi e proposte utili alla crescita del territorio. Possiamo veramente considerare questo evento come giornata di speranza per il territorio perché concentrarsi su queste tre grandi macroaree ha fatto emergere punti su cui focalizzare l’attenzione, aspetti da diffondere in modo che anche la politica si interessi delle problematiche della povera gente, valorizzi la dimensione economica e il lavoro, riqualifichi le bellezze della città. Tutti aspetti che sono stati sottolineati da Don Emanuele Germani, direttore dell’Ufficio comunicazioni della diocesi di Viterbo, dalla presidente provinciale Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) Wanda Cherubini, da Stefano Stefanini del Direttivo Ucsi Lazio. L’incontro possiamo considerarlo un primo step con cui avviare una serie di confronti e dibattiti anche televisivi. Noi redattrici del giornale “L’agone“, che è uno degli strumenti dell’Associazione Culturale No Profit “L’Agone nuovo”, ci siamo sentite “a casa”, vuoi per l’accoglienza ricevuta, vuoi perché il nostro giornale opera e agisce nel territorio sabatino, diocesi di Civitacastellana, con azioni di tutela del benessere dei cittadini e dell’ambiente, dell’economia e del lavoro. Siamo presenti nelle scuole superiori con percorsi di PCTO sui temi del giornalismo e dell’informazione ma anche su temi proposti dagli studenti. Il percorso verso una società più equa e solidale è comunque lungo ma, oggi, ci dà forza pensare che stiamo guardando nella stessa direzione.

Anna Maria Onelli

Redattore L’agone