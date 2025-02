Regione Lazio, turismo, approvato in giunta piano triennale

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Turismo Elena Palazzo, ha approvato tramite delibera di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale la proposta di Deliberazione Consiliare che riguarda l’“Approvazione del Piano turistico triennale 2025-2027 della Regione Lazio”.

“Un passo importante, necessario ad avviare la fase di confronto in Consiglio Regionale – dichiara l’assessore al Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio Elena Palazzo -. Si tratta di un momento decisivo che affida alla discussione generale il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi, portato avanti con lo stesso principio, ovvero quello della condivisione. Ho infatti ritenuto opportuno, nei mesi scorsi, partire dall’ascolto con operatori, associazioni di categoria, amministratori locali e residenti, attraversando personalmente la regione provincia per provincia. Il lavoro di elaborazione ha dato vita a un testo che recepisce molte delle indicazioni raccolte e le inserisce nella nostra visione politica”.

Il Piano Triennale del Turismo, i cui contenuti sono stati anticipati lo scorso 5 febbraio a Roma, in occasione del Primo Forum del Turismo, delinea le azioni da mettere in campo per un rilancio strutturale di questo settore. Mira a rendere il Lazio una destinazione turistica diversificata e accessibile, valorizzando non solo Roma ma tutto il territorio regionale. La strategia punta sull’innovazione, attraverso App e intelligenza artificiale, e sulle sinergie tra i vari attori per migliorare la competitività del settore turistico. Tra gli obiettivi c’è la creazione di un “Brand Lazio” riconoscibile a livello internazionale. Il concetto di ‘turismi’ sostituisce la visione tradizionale del turismo, includendo nuove destinazioni e prodotti, diverse tipologie e target di visitatori per un approccio più competitivo e in linea con le attuali esigenze del mercato.

“Vogliamo permettere al turista di avere a disposizione un’ampia gamma di servizi per andare incontro alle specifiche necessità, anche nel rispetto dell’inclusività – spiega l’assessore Palazzo – per questo prevediamo di proseguire con la nostra campagna promozionale C’è tutto un Lazio intorno”.

“Auguro buon lavoro al presidente della Commissione Turismo Luciano Crea che dovrà coordinare i lavori d’aula. Il Turismo è uno dei settori trainanti dell’economia nel Lazio. Sono certa – conclude l’assessore – che arriveremo a breve a delineare il nostro Piano Triennale definitivo, dandoci così uno strumento prezioso che ci consentirà di valorizzare al meglio un asset così decisivo”.