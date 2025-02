”La Regione cede, abbiamo un tavolo”, parola della Rete degli Studenti Medi del Lazio

A seguito dell’occupazione presso la sede della Regione Lazio da parte della Rete degli Studenti Medi del Lazio, la Presidenza della Regione Lazio ha accettato la richiesta del sindacato studentesco per rispondere sulla delibera che dimensiona le scuole.

L’incontro con l’Assessore Schiboni, infatti, non ha rappresentato una reale apertura da parte della Giunta Regionale, che ha ribadito come la delibera non verrà ritirata.

“La Presidenza della Regione Lazio dovrà spiegare agli studenti la sua scelta di tagliare sulla scuola” spiega Bianca Piergentili, Coordinatrice della Rete degli Studenti Medi Lazio “Fermare il dimensionamento, come è successo in Emilia Romagna, si può fare. Manca solo la volontà politica. Noi non ci fermeremo”.