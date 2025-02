Gli Hologram Trio in scena al teatro Charles De Foucauld

Grande musica e grandi professionisti domenica 23 febbraio alle 18.30 al teatro Charles De Foucauld. In scena il gruppo Hologram Trio costituito da 3 musicisti eccezionali, Edoardo Bignozzi, Francesco Consaga e Luca Caponi, con all’attivo innumerevoli concerti in Italia e all’estero.

Generi e influenze musicali diverse che spaziano dal jazz alla musica brasiliana con richiami alla musica contemporanea ed etnica europea.

Per prenotazioni 3387725474