Bracciano doppia presentazione alla libreria Giunti

Un successo la presentazione tenutasi ieri 22 febbraio, in libreria in centro a Bracciano.

La formula della doppia presentazione proposta dalla Giunti di via Fausti, senza altri interlocutori o lettori se non gli autori stessi, si è rivelata vincente, sia per le numerose presenze sia per la dinamicità del botta e risposta che ha tenuto il pubblico attento e partecipe per più di un’ora. I due autori non si sono limitati a presentare i loro ultimi romanzi: “La distanza apparente” di Lorenzo Avincola e “Mille volte la prima volta” di Francesca Reboa, ma hanno raccontato, in un efficace scambio di esperienze, la loro passione dello scrivere anche nelle opere precedenti, provocando un ulteriore coinvolgimento da parte del pubblico.

Dopo i doverosi ringraziamenti e saluti, la piacevole serata si è conclusa con un insolito applauso finale e molte sono state le copie autografate. Per chi avesse perso l’evento ma avesse voglia di conoscere le opere proposte, le copie sono sempre disponibili da Giunti al Punto. Un plauso ad Alessandra e Sabrina che organizzano queste belle occasioni e promuovono gli autori locali.

Presenti il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, la vice sindaca Biancamaria Alberi, l’assessora Ida Maria Nesi, il presidente della Giunta comunale Giulia Sala, l’assessore Massimo Guitarrini.

L’Agone nuovo, presente, ringrazia gli autori, gli organizzatori è augura sempre un maggior impegno di tutti verso la cultura, i saperi e la comunicazione.

Giovanni Furgiuele

Presidente associazione culturale no profit L’agone nuovo