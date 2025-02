Carri e gruppi mascherati animano il sabato sera a Bracciano

Sferzata di allegria e colore nel centro di Bracciano, con il primo Carnevale in notturna. Audacemente gli organizzatori del Carnevale braccianese nel tardo pomeriggio di sabato 22 febbraio hanno sfidato il clima e sperimentato una nuova formula, che ha riscosso un discreto successo e che è comunque riuscito ad animare le principali strade e piazze della cittadina, con musica colori e coriandoli.

Il corteo è partito puntuale alle 17.30 da piazzale dei Pasqualetti, si è snodato poi lungo via Garibaldi, piazza Dante, per scendere su via Principe di Napoli e passando da piazza I Maggio è arrivato in piazza Mazzini, da lì il corteo è poi giunto verso le 19.00 in piazza IV Novembre per un finale tra luci e sonorità da discoteca. Tre i carri allegorici realizzati, uno per il Rione Cartiere, uno per il Rione Monti ed uno per la Frazione di Vigna di Valle. A far da cornice ai carri, alcuni fantasiosi gruppi mascherati. I prossimi appuntamenti con il Carnevale di Bracciano saranno per domenica 2 marzo sa Bracciano Nuova e poi il gran finale nel pomeriggio di Martedì Grasso, con la cremazione di Re Carnevale, nel centro di Bracciano.

Cinzia Orlandi

Redattrice L’agone