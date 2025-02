“Pensieri e disegni per Papa Francesco”, la nuova iniziativa di Ladispoli

“Coraggio Papa Francesco noi preghiamo per te”. E’ questo il ‘grido’ silenzioso che dalla città di Ladispoli si alza fiero al cielo. È un ‘grido’ composto, educato e sincero che si rivolge con grande rispetto alla delicata situazione che in questi giorni vede il Santo Padre alle prese con seri problemi di salute. È un ‘grido’ che chiama i fedeli alla preghiera, grande consolatrice nei momenti di difficoltà. È un ‘grido’ che parla al cuore di tutti coloro che stanno camminando lungo il sentiero della religione cristiana che in questi giorni vede il suo maggiore punto di riferimento minato nella salute.

“In qualità di delegata all’arte del comune di Ladispoli- afferma Felicia Caggianelli , insieme al delegato alle comunità religiose Mario Buonocore – a nome dell’amministrazione esprimiamo vicinanza al Santo Padre con la preghiera e invitiamo tutti i fedeli a partecipare ad un nuovo progetto artistico inclusivo e gratuito dal titolo: Pensieri e disegni per Papa Francesco. La nuova iniziativa artistica vuole essere un volano tra i cittadini e il Pontefice. Chi volesse partecipare può realizzare il disegno o scrivere una poesia o semplicemente un piccolo commento da inviare alla mail della delegata all’arte Felicia Caggianelli (licia.caggianelli@libero.it ) e successivamente saranno pubblicate on line. Siamo certi che i cittadini vorranno far parte di questa catena umanitaria in sostegno di Papa Francesco. Scrivete e sarete un piccolo pezzetto di cuore, della grande famiglia dell’arte che batte a Ladispoli”.