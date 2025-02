La classifica delle città più care d’Italia

L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di gennaio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.

In testa alla graduatoria, Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +2,5%, la seconda più alta d’Italia dopo Siracusa (+2,6%) ed ex aequo con Rimini e Imperia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 724 euro per una famiglia media.

Medaglia d’argento per Rimini, che con +2,5% ha un incremento di spesa annuo pari a 679 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Trento che con +2,1% ha una spesa supplementare pari a 619 euro annui per una famiglia tipo.

Al quarto posto Padova, che con un’inflazione del 2,2%, la terza più elevata del Paese, registra una stangata pari a 565 euro. Seguono Siena (+2,2%, +561 euro), Imperia (+2,5% e +560 euro), al settimo posto Siracusa che, nonostante abbia il record di aumento dei prezzi, in termini di costo della vita registra un rincaro di 557 euro, poi Piacenza (+2%, +543 euro) e Roma (+2%, +518 euro). Chiude la top ten, Arezzo con +2% pari a +510 euro.

Sull’altro fronte della classifica, purtroppo non c’è più nessuna città in deflazione. La città più virtuosa d’Italia è Lodi, dove con +0,5%, l’inflazione più bassa d’Italia, si ha un aumento annuo di 131 euro. Al secondo posto Firenze, dove la seconda minore inflazione, +0,6%, determina un maggior costo di 157 euro. Medaglia di bronzo per Forlì-Cesena, +0,7% e +190 euro.

Seguono, nella classifica delle risparmiose, Caserta (+1%, +214 euro), Novara (+0,9%, +225 euro), al sesto posto un ex aequo, Catanzaro e Livorno con +230 euro, poi Aosta (+0,9%, +234 euro), e Trapani (+1,1%, +236 euro). Chiude la top ten delle migliori Bari, +1,2%, pari a +236 euro.

In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +2,3%, il Trentino che registra a famiglia un aggravio medio pari a 654 euro su base annua. Segue il Lazio (+1,9%, +464 euro) e al terzo posto l’Emilia Romagna (+1,7%, +449 euro).

La regione più risparmiosa è la Valle d’Aosta.

Tabella n. 1: Classifica completa delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di gennaio 1 Bolzano 724 2,5 2 Rimini 679 2,5 3 Trento 619 2,1 4 Padova 565 2,2 5 Siena 561 2,2 6 Imperia 560 2,5 7 Siracusa 557 2,6 8 Piacenza 543 2 9 Roma 518 2 10 Arezzo 510 2 11 Belluno 504 2,1 12 Bologna 501 1,8 13 Gorizia 500 2,2 14 Pordenone 489 2 14 Ferrara 489 1,8 16 Pistoia 485 1,9 17 Alessandria 475 1,9 18 Venezia 474 1,8 19 Ravenna 462 1,7 20 Como 447 1,6 20 Bergamo 447 1,6 22 Pescara 446 2 23 Napoli 441 2 24 Macerata 423 2,1 25 Trieste 415 1,7 26 Torino 410 1,6 27 Reggio Emilia 408 1,5 27 Modena 408 1,5 29 Cagliari 395 1,9 30 Lucca 383 1,5 31 Genova 371 1,5 32 Potenza 370 1,7 33 Udine 367 1,5 34 Treviso 360 1,4 ITALIA 353 1,5 35 Parma 353 1,3 35 Catania 353 1,6 37 Cuneo 350 1,4 38 Vercelli 349 1,5 39 Messina 343 1,6 40 Avellino 342 1,6 41 Cosenza 337 1,9 41 Reggio Calabria 337 1,9 43 Pavia 335 1,2 44 Verona 334 1,3 44 Vicenza 334 1,3 46 Pisa 332 1,3 46 Grosseto 332 1,3 48 Viterbo 328 1,3 49 Ascoli Piceno 322 1,6 49 Olbia – Tempio 322 1,6 51 Milano 315 1,1 51 Lecco 315 1,2 53 Campobasso 311 1,5 54 Palermo 309 1,4 55 Rovigo 308 1,2 56 Massa-Carrara 306 1,2 57 Biella 303 1,3 58 Sassari 302 1,5 59 Benevento 299 1,4 60 Perugia 295 1,2 60 Terni 295 1,2 62 Teramo 290 1,3 63 Mantova 289 1,1 64 Ancona 284 1,3 65 Varese 279 1 65 Cremona 279 1 67 Brescia 251 0,9 68 Brindisi 247 1,3 69 Bari 236 1,2 69 Trapani 236 1,1 71 Aosta 234 0,9 72 Livorno 230 0,9 72 Catanzaro 230 1,3 74 Novara 225 0,9 75 Caserta 214 1 76 Forlì-Cesena 190 0,7 77 Firenze 157 0,6 78 Lodi 131 0,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Inflazione annua di gennaio 1 Trentino Alto Adige 654 2,3 2 Lazio 464 1,9 3 Emilia-Romagna 449 1,7 4 Friuli-Venezia Giulia 402 1,7 5 Veneto 399 1,6 6 Piemonte 363 1,5 ITALIA 353 1,5 7 Liguria 350 1,5 7 Campania 350 1,7 9 Abruzzo 345 1,6 10 Marche 337 1,6 11 Basilicata 336 1,6 12 Sardegna 329 1,7 13 Lombardia 326 1,2 14 Molise 311 1,5 15 Sicilia 310 1,5 16 Toscana 297 1,2 17 Puglia 291 1,6 18 Calabria 288 1,7 19 Umbria 285 1,2 20 Valle d’Aosta 234 0,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota metodologica: i dati non sono ancora aggiornati sulla base del nuovo paniere Istat