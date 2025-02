San Valentino a Ladispoli tra pennellate d’arte e parole d’amore

Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della festa di San Valentino, l’amministrazione comunale lancia l’iniziativa artistica gratuita dal titolo “Pennellate e Versi d’Amore”. Un evento dedicato a celebrare l’amore in tutte le sue forme attraverso l’arte e la poesia.

“Il progetto – afferma Felicia Caggianelli, delegata all’Arte del comune di Ladispoli – nasce con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini ad esprimere le proprie emozioni attraverso le opere. Dal mercoledì 12 a venerdì 14 febbraio festeggeremo San Valentino tutti insieme sul web con la nuova iniziativa colorata, aperta a grandi e piccini, dedicata a tutte le tecniche artistiche conosciute e ai versi poetici per dire tre semplici paroline: Io ti amo o semplicemente quel Ti voglio bene che aspetta da tempo di essere rispolverato. Sarà sufficiente scattare una foto della propria opera, sia essa un dipinto, un acquerello, una scultura o una poesia e inviarla alla mail licia.caggianelli@libero.it. Sarà pubblicata sui social affinché tutti possano ammirarla. Invitiamo grandi e piccini a lanciare un messaggio d’amore, a tuffarsi nel colorato mondo delle vibrazioni genuine dell’anima che solo l’arte riesce a regalare. Aspettiamo le opere che siamo certi parleranno al cuore. Artisti sfoderate pennelli, matite e penne, si parte per una nuova avventura nel segno dei colori e delle emozioni, tutta on line”.