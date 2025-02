Lavori in corso a Canale Monterano

Riceviamo e pubblichiamo – Si informano i cittadini che, tempo permettendo, da domani pomeriggio Corso della Repubblica sarà interessato dai lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto. È un primo intervento effettuato da Città Metropolitana di Roma Capitale utilizzando fondi per la manutenzione ordinaria e interesserà il tratto tra Largo Coluzia di Monterano e Via dei Forni.

Intanto, questa mattina, negli Uffici al Torrino della Consigliera delegata alla Viabilità Manuela Chioccia, il Sindaco Alessandro Bettarelli e l’Assessore ai LLPP Andrea Magagnini hanno fatto il punto sui lavori più estesi che riguarderanno la Sp7A tra Canale e Montevirginio. Secondo i tecnici di CMRC i lavori dovrebbero partire prima dell’estate e risolvere le criticità che oggi la strada presenta.