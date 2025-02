Inaugurazione del cantiere per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Carpineto Romano

Questa mattina la presentazione dell’inizio lavori del cantiere PUI Sport per la riqualificazione, l’adeguamento funzionale e l’efficientamento energetico del centro sportivo polivalente “Ludovico Galeotti” del Comune di Carpineto Romano.

A prendere parte all’iniziativa, il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, insieme alla Consigliera della Città metropolitana, Alessia Pieretti, al Sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, agli amministratori locali e ai sindaci dei comuni limitrofi.

Il finanziamento, rientrante nell’ambito del PNRR, ha un importo complessivo di circa 1 milione e 90 mila euro, per un totale di 300 giorni lavorativi.

Gli interventi di riqualificazione si concentreranno nell’area del campo da calcio a 11 e negli spazi adiacenti. In particolare, si andrà ad agire sull’adeguamento alle prescrizioni delle normative vigenti nel settore del campo da calcio e al risanamento delle aree adiacenti al campo stesso oltre agli interventi di efficientamento energetico dell’impianto. È prevista, in particolare la rimozione del manto d’erba esistente e la sua sostituzione con un manto in erba sintetica di ultima generazione. Il progetto prevede anche la realizzazione di un impianto di irrigazione automatica per consentire il raffreddamento delle superfici nei mesi estivi e consentire la successiva omogeneizzazione dell’intaso.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni ed onlus già presenti, intende dar vita al macro-progetto “Tutti in Campo” il cui obiettivo è quello di ridurre il disagio sociale, incentivare all’attività sportiva e informare la popolazione circa gli stili di vita e i comportamenti che possono avere effetti sulla salute.

“L’attività sportiva è veicolo di benessere, socializzazione, inclusione, gestione dei conflitti sociali e solidarietà, proprio in virtù della sua capacità di raggiungere ogni strato della società. E in questo contesto, il PUI sport è il più grande progetto a rete che sia stato mai fatto in Città metropolitana. Un progetto nato da un’intuizione del Sindaco RobertoGualtieri, avviata immediatamente dopo l’inizio della nostra Amministrazione. E la nostra più grande scommessa sarà non solo di portare a termine i lavori ma anche di creare una rete in cui ogni comunità è partecipe. Grazie al Pnrr diamo il via ad opere utili e attrattive, che saranno in grado di rimettere al centro le tante comunità territoriali che compongono l’area metropolitana.”

Così ha dichiarato il Vicesindaco Pierluigi Sanna nel corso dell’iniziativa.