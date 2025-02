Inaugurata la mostra “I Farnese, origini e cultura di una collezione nella Roma del ‘500”

l Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Roma Capitale, Francesco Nazzaro, ha partecipato ieri all’inaugurazione della mostra presso i Musei Capitolini “I Farnese, origini e cultura di una collezione nella Roma del ‘500”, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri.

Negli spazi espositivi di Villa Caffarelli, centoquaranta capolavori, visitabili dall’11 febbraio al 18 maggio 2025, raccolti da musei e istituzioni di tutto il mondo che restituiscono il ricco patrimonio artistico della famiglia aristocratica nella Roma pontificia.

“Nella Roma del ‘500 l’arte fu strumento per rafforzare la magnificenza e il lustro al pontificato, e l’enorme collezione di opere artistiche e archeologiche voluta dalla famiglia Farnese ne è un fulgido esempio. Nei secoli gli anni giubilari sono sempre stati occasione per rivoluzioni urbanistiche importanti per la città, che ancora oggi possiamo ammirare, come la stessa piazza del Campidoglio che fu affidata a Michelangelo proprio da Papa Farnese. A distanza di secoli, ancora oggi il Giubileo è occasione per straordinari interventi che resteranno nel patrimonio della città e del territorio a vantaggio di cittadini e turisti. La mostra stessa arricchisce l’offerta culturale di Roma nell’anno giubilare ed è un’occasione unica per vedere riunita parte dell’immensa collezione di opere antiche e capolavori dei più grandi maestri dell’epoca che costituirono l’immenso patrimonio artistico farnesiano”.

Così Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto CMRC .