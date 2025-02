D’Amato: “Quarticciolo, no a zone franche, solidarietà alle forze dell’ordine, via gli spacciatori”

Riceviamo e pubblichiamo – “A Roma non possono esistere zone franche per la criminalità, e l’episodio avvenuto al Quarticciolo è grave. Esprimo piena solidarietà alle forze dell’ordine, facendo un plauso alla loro professionalità, e auspico che gli spacciatori vengano presto consegnati alla giustizia. Non si può impedire a chi svolge il proprio lavoro di garante dell’ordine pubblico di accedere a un quartiere. L’illegalità penalizza sempre i più deboli, Roma non può piegarsi all’arroganza della criminalità e le istituzioni devono garantire che ogni quartiere sia sicuro e vivibile per tutti”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.