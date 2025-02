Dalla Regione Lazio fondi per i papà in condizioni di disagio economico

Finalmente la legge regionale di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo, che porta la mia firma, è realtà.

Era stato un impegno preso il primo giorno del mio insediamento in Regione Lazio. Un lungo percorso portato a compimento nella scorsa legislatura all’unanimità e che oggi, con la pubblicazione del regolamento attuativo, ultimo tassello legislativo, si concretizza.

Parliamo di un unicum in Italia che pone la nostra Regione ancora una volta come modello virtuoso in tema di diritti.

Grazie a questa legge infatti potremo dare un aiuto concreto a tanti papà che, non per propria colpa, si trovano in difficoltà economiche e in stato di fragilità alloggiativa. La legge prevede contributi, in base all’Isee, per il pagamento dell’affitto, per contribuire alle spese e al sostegno dei figli, per avere una vita dignitosa.

Una legge nata con l’intento di riconoscere l’importanza del ruolo di entrambe i genitori nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei figli, il loro diritto di trascorrere con loro del tempo, favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori anche dopo la fine del matrimonio, della convivenza di fatto o dell’unione civile. Oggi finalmente ci siamo. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano