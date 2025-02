Cerveteri, Alessio Lasorella, la dichiarazione di insediamento

Riceviamo e pubblichiamo – Buonasera a tutti e tutte,

è per me un onore insediarmi oggi in quest’aula come consigliere comunale. Un ruolo che assumo con il massimo senso di responsabilità, consapevole dell’impegno che comporta e della fiducia che i cittadini mi hanno accordato.

Oggi è sicuramente un punto di partenza, l’inizio di un’esperienza importante, che ho deciso di affrontare con umiltà, pronto ad imparare, ma soprattutto pronto a mettermi a disposizione del cittadino e di voi colleghi.

Oggi, però, è anche un punto di arrivo. L’apice di un percorso personale, di partecipazione alla vita del nostro paese, che nel corso degli anni mi ha visto impegnato in diverse attività di volontariato, comunali e non, culminato con la mia candidatura come consigliere alle ultime elezioni comunali.

La mia elezione è avvenuta all’interno della lista Governo Civico, che ringrazio per avermi fornito all’epoca la possibilità. Come già dichiarato pubblicamente nel maggio dello scorso anno, però, ho deciso di prendere le distanze da questa compagine politica. È stato determinante per me il mancato coinvolgimento che ho percepito, nella vita attiva del movimento, nelle decisioni elementari fino alla cruciale scelta di dare al sindaco l’appoggio esterno.

Oggi, dunque, in occasione del mio insediamento ufficiale, annuncio la mia fuoriuscita definitiva dal gruppo Governo Civico e comunico la mia adesione al gruppo consiliare Città Futura AnnoZero, insieme ai consiglieri Laura Mundula, Federico Salamone e Luigi Geronzi.

Con loro mi sento di portare avanti un progetto che pone le basi nel dialogo, nella chiarezza e nella trasparenza e un percorso di collaborazione e scambio reciproco.

Prima di terminare volevo chiarire sin da subito che una costante del mio impegno in quest’aula sarà la valorizzazione e la partecipazione attiva dei nostri giovani alla vita politica e amministrativa della città. In qualità di delegato alle politiche giovanili, grazie alla fiducia e al lavoro dell’assessora Federica Battafarano e alla imprescindibile collaborazione dell’altro delegato Christian Matilli nel luglio scorso siamo riusciti ad istituire il Consiglio Comunale dei giovani. Un’assemblea che ora cammina con le proprie gambe, grazie alla partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze che la rendono viva.

Continuerò, quindi, a lavorare al fianco dell’assessora Battafarano e di chiunque intenda rafforzare il protagonismo giovanile nelle istituzioni e nella vita pubblica con determinazione e concretezza, sempre dalla parte di chi vuole una politica pulita, trasparente e coerente.

Grazie e buon lavoro

Alessio Lasorella

Consigliere comunale Città Futura AnnoZero